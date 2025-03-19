日本郵政流出1000萬人客戶個資＝社長等人遭減薪處分

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日本郵政集團旗下4家公司於18日宣布，日本郵政因不正當流出日本郵政銀行等客戶個資，在未經事先同意的情況下，被發現進行招攬的客戶數量已增至近1000萬人。同日，金融廳命令並要求通報防止再度發生的對策。4間公司將日本郵政社長千田哲也等14名高階主管做出減薪處分，以明確管理責任。

日本郵政常務執行役（約同執行董事）一木美穗在記者會上道歉，稱「我們對引起不安和擔憂深表歉意。將嚴肅對待這事件，並將採取徹底措施，防止再度發生」。

日本郵政承包郵政銀行和郵政保險所提供的櫃檯服務。根據透露，日本郵政銀行約有155萬名客戶被列入名單，以便日本郵政保險向他們出售保險。本次追加調查共增加約843萬人，其中持有投資信託約775萬人，持有國債約52萬人。調查僅涵蓋2014年2月以來的案件，因此實際數字可能更高。

受到處分影響，千田社長月薪減少30%，日本郵政社長增田寬也、日本郵政保險公司社長谷垣邦夫月薪減少25%，日本郵政銀行社長笠間貴之月薪減少20%，皆為期三個月。



日本郵政集團招牌＝東京都千代田區

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