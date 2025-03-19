石破首相否認禮券是「政治活動」目的＝稱無需列入政治資金收支報告書

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參議院預算委員會，於19日重點審議外交和安全保障等主要議題，首相石破茂和相關內閣成員並出席與會。對於石破向首次當選的自民黨眾議院議員發禮券一事，首相再稱「我們絕對無意用禮券進行政治活動」，並重申此舉並不違反《政治資金規制法》。石破認為，沒必要把此事納入政治資金收支報告書中。

規制法中，禁止與個別政客的政治活動有關的捐款。首相對此說明：「我把禮券給他們，是出於真心的謝意，沒有別的意思」。並稱由於這些捐款與政治活動無關，因此沒有必要將其納入收支報告中。石破是在回答立憲民主黨的小沼巧的問題時作出回應。

對於《朝日新聞》報道的前首相岸田文雄在任期間發放禮券一事，石破也避而不答，僅表示「無法發表評論」。

自民黨內部，也出現對禮券發放提出質疑的聲音。岩本剛人則指出，「這實在令人難以置信」。首相則道歉稱，「我對自己的行為深感反省。非常抱歉」。

對於川普政府的高關稅政策對日本鋼鐵、非鐵金屬產業的影響，首相表明立場稱，「應採取適當的關稅政策，最重要的是讓優質的日本產品，能夠以公平的價格進入市場」。他回答了小沼巧的問題時再度闡明。

對於夫妻可選擇分姓制度的問題，石破表示：「等代所有問題都討論完之後，會再決定怎麼做。我們了解會有人感到不便」。日本民主黨議員田島麻衣子說明，法案表決不應限制自民黨議員的支持或反對，但首相只稱：「作為黨總裁，我無法斷然做出明確聲明」。



石破茂首相在參議院預算委員會上舉手＝19日上午、國會内

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