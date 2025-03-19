巴西總統將訪日＝對日本的氣候變遷政策寄予厚望、稱川普外交「不正確」

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【巴西利亞時事】巴西總統盧拉，於18日在巴西利亞總統府與日本記者團舉行記者會。對於日本將於11月主持召開的聯合國氣候變遷綱要公約第30次締約方大會（COP30），他表示「日本的科學技術將有助於找到（氣候變遷問題的）解決方案」，並表示希望與日本合作，確保會議成功。盧拉反對美國總統川普的外交政策，包括承諾奪回巴拿馬運河，稱其為「錯誤」政策。

今年適逢日巴建交130週年，盧拉將於本月24日至27日作為國賓訪日。巴西與日本每年的貿易額約120億美元（約1.8兆日圓），不到巴西最大貿易夥伴國中國的10%。盧拉表示：「這仍太少了」，並表達了兩國擴大貿易的願望，包括與巴西牛肉的貿易，日本仍禁止進口巴西牛肉。

盧拉指出，川普今年1月上任第一天，就下令美國退出應對全球暖化的國際框架《巴黎協定》，這「對地球來說非常嚴重」。盧拉也對川普利用關稅作為武器，向其他國家提出要求的立場提出質疑，並表示如果川普願意，他準備舉行電話會議，並表示希望「鼓勵川普意識到這個問題」。



巴西總統盧拉18日在巴西利亞總統府會見日本記者。

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