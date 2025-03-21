柯芬特里成為首位女性新任國際奧委會主席＝渡邊守成落敗

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國際奧委會（IOC）20日在希臘科斯塔納瓦里諾舉行大會，選舉主席，來自辛巴威（港譯津巴布韋）的克爾斯蒂・柯芬特里（41歲，或譯為考文垂）當選為第十屆主席。她是第一位女會長，也是第一位來自歐洲或美國以外的會長。這次選舉象徵新的時代。

這次有7名候選人參加競選，並由國際奧委會委員投票。在總共97張選票中，柯芬特里獲得了49票的多數票。首位競選國際體操聯合會主席的日本人渡邊守成（66歲）獲得4票。在領先的候選人中，父親也是國際奧委會主席的西班牙人胡安・安東尼・奧薩馬蘭奇二世（65歲）以28票位居第二，而英國人世界田徑總會主席塞巴斯蒂安科（68歲）僅獲得8票。

德國現任總統托馬斯・巴赫（71歲）將於今年6月任期屆滿卸任。主席任期一般為八年。連任只能一次，第二任期原則上為四年。

◇柯芬特里簡介

克斯蒂・柯芬特里（辛巴威），國際奧委會執行委員會成員。參加過五屆奧運游泳比賽。她在2004年雅典奧運和2008年北京奧運女子200公尺仰泳比賽中獲得金牌。 2013年被任命為國際奧委會運動員委員會委員。她擔任其母國的體育部長，也開展支持貧困地區兒童的活動。 41歲。



科芬特里當選國際奧委會主席後在記者會上發表講話＝20日、希臘科斯塔納瓦里諾（AFP時事）

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