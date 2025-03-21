內閣府報告假設火山爆發避難＝若積累30公分以上火山灰將撤離

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內閣府的專家委員會（由東京大學名譽教授藤井敏嗣擔任主席），就一旦富士山噴發，東京地區將面臨大面積火山灰等災害對策，於21日彙整報告。為了避免混亂，報告基本原則是盡可能繼續待在家裡。另一方面，如果火山灰的落下量超過30公分，火山灰的重量可能會因雨水而增加，導致木造結構房屋倒塌，因此將呼籲住民撤離。內閣府將制定應對指南，並敦促地方政府和企業做好準備。

委員會將分為四個階段。30公分以上的落灰被劃分為第4階段，而3至30公分且損害較大」或較小的落灰、以及小於3公分的落灰被劃分為第3至第1階段。

火山灰不會對人類生活造成直接影響，但有人擔心可能會引起喉嚨痛和支氣管痛等健康問題。預計能見度也將下降到造成交通中斷的程度。因此，當火山灰量處於3至1級階段時，在達到30公分之前，報告建議人們留在家中，不要進行不必要的外出和駕駛。報告指出，火山灰降落可能持續兩週以上，因此定期儲存足夠的物資非常重要。

在第四階段，當火山灰超過30公分時，房屋倒塌可能會造成人員死亡，而且預計水電等生命線也會被切斷，因此一般來說，人們應該撤離到受火山灰影響較小的地區。即使深度不到30公分，也建議需要透析患者和需要護理的人要儘早撤離。



富士山＝2024年11月（AFP時事）

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