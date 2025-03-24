統合作戰司令部於24日成立＝陸海空自衛隊將統一指揮

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負責統一指​​揮三支自衛隊（陸上、海上、空中）的統合作戰司令部於24日成立。這支由總司令南雲憲一郎所率領的240人的部隊，希望能提高緊急情況下的反應能力和威懾力。

統合作戰司令部，是從防衛省統合參謀部分離而成立的。據了解此構想源自於東日本大地震發生後，當時的統合參謀幕僚長忙於向首相等人說明情況，而2022年所制定的3份安保相關文件中，均明確提出要建立讓指揮官能夠專心指揮部隊的體制。防衛省高級官員表示：「統合幕僚長因過度勞累而暈倒的情況時有發生。將負擔和職責集中在一個人身上會存在風險。」

對新職所期望的職責，就是順利應對從平時到緊急情況的情況。到目前為止，每當發生事件時，自衛隊各軍種都會成立「統合任務部隊」，但從現在開始，將建立一個無縫銜接的體制，來應對從日常訓練到緊急情況的所有情況。

針對來自不明方面的網路攻擊、散播假訊息、在領空和領海周邊採取挑釁行為等不構成武裝襲擊的「灰色地帶」事態日益多樣化。擁有常態化的司令部，將能夠靈活應對這種複雜的情況。

現代戰爭不僅涉及傳統的陸、海、空力量，還涉及太空和網路空間，因此，將各個領域結合起來形成協同效應被認為非常重要。政府目前正在開發的反擊能力（攻擊敵方基地的能力）就是最突出的例子，將涉及遠程飛彈和衛星的組合。該司令部將透過訓練和任務累積專業知識，並在發揮反擊能力方面發揮核心作用。

這也將提高我們應對同時發生的大規模災難、領空侵犯以及海外日本僑民撤離等情況的能力。統合參謀本署參謀長吉田圭秀在例行記者會上強調，「這樣一來，指揮部就能全面掌握優先考慮的事項、了解如何分配兵力」。



防衛省＝東京都新宿區（AFP時事）

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