先進「人體洗澡機」亮相世博會大阪館！知事親身體驗

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大阪府、大阪市在大阪關西世博會所展出的「大阪醫療健康館」預覽儀式於23日舉行。在館內，媒體展示利用誘導性多能幹細胞（iPS細胞）技術製成的心肌細胞片，以及根據遊客的健康數據創建化身（分身）的體驗區。55年前大阪世博會上引起人們關注的「人體洗衣機」的進化版也亮相，知事吉村洋文並親自體驗它。

展館主題為「REBORN」，寓意人類重生之意。其外觀設計類似鳥巢，內部有三根仿照DNA結構的柱子，形成一個開放的空間。展品以「生命」和「健康」為主題，包括讓客人體驗未來的科技。

55年前的人體洗早機，因為進入膠囊後能自動洗滌和烘乾而成為熱門話題。這天亮相的「未來人體洗澡機」不僅能清洗身體，還裝有記錄用心跳速率等數據的傳感器，並播放與用戶身心狀態對應的影像和音樂，因此被譽為「也能洗滌心靈」。嘗試過的吉村笑著表示「感覺很好，能夠放鬆下來」。

隨後，在會場舉行了展館開館儀式，約400名企業代表出席開幕典禮。儀式結束後，吉村對記者說：「我希望這個展館能讓人們走進未來。我想讓全世界知道『大阪科技就在這裡』」。



大阪府知事吉村洋文（右）在大阪關西博覽會大阪健康醫療館體驗「未來人體洗澡機」＝23日上午、大阪市此花區



在大阪關西博覽會的大阪醫療健康館展出的利用誘導性多能幹細胞（iPS細胞）技術製作的心肌細胞片＝23日上午、大阪市此花區



開放給媒體採訪的大阪關西博覽會大阪醫療健康館內部＝23日上午、大阪市此花區



開放給媒體的大阪關西博覽會大阪醫療健康館外觀＝23日上午、大阪市此花區

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