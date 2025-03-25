岡山縣和愛媛縣發生森林火災＝1人受傷、當地解除疏散命令

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岡山縣和愛媛縣相繼發生森林火災，截至24日下午，兩縣共1748戶、3478人收到避難指示。岡山縣則於同日解除所有限制措施。在愛媛縣，1名消防隊員在滅火時墜落，受輕傷。

23日下午3點50分左右，愛媛郡今治市長澤山中接獲119報警表示發生火災。大火蔓延至鄰近的西條市，兩市均向附近共計1345戶家庭、2585人發出了疏散命令。據該縣災難應變本部透露，截至24日下午2點35分，延燒面積已達約145公頃。

23日下午3點左右，岡山市南區飽浦一處山林發生火災。據該市災難應變總部稱，共有6處民宅和倉庫被燒毀，大火蔓延至該區和鄰近的玉野市部分地區，共燃燒面積約250公頃。岡山市當天向403戶893人發出避難命令，但在判斷火勢蔓延的風險降低後，於24日下午5點30分起解除所有命令。該市則繼續進行滅火行動，以控制火勢。

自衛隊直升機也已部署到這兩個縣，並與當地消防部門合作滅火。



森林火災中冒出白煙＝24日上午、岡山市

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