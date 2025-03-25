16名日本職棒選手因涉及線上賭博問題遭罰制裁金
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針對日本職棒選手利用非法線上賭博的問題，日本職棒組織（NPB）於24日宣布，各隊將對主動舉報參與活動的歐力士投手山岡泰輔以外，7支球隊共15名球員分別處以制裁金。
NPB與12支球隊，根據球員的立場和年薪階級等商討指導方針後，由球員所屬球隊根據該選手投注的次數和金額決定適當的金額。制裁金總額為1020萬日圓。而其餘15人的姓名將不會公開。
今年2月，山岡泰輔遭到發現使用海外賭場網站，NPB開始調查全部12支球隊的球員和工作人員的利用狀況。同月27日，又有來自7支球隊共14名球員自願坦承並報告他們的使用經歷。此後，截至本月20日自願報告截止期間，數字又增加1例。目前尚未證實有針對棒球的運動博彩相關案例。
12支球團等將各自捐獻適當金額，包括制裁金在內的總額約3000萬日圓，將全部捐獻給致力於對抗賭博成癮的組織。
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