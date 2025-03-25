16名日本職棒選手因涉及線上賭博問題遭罰制裁金

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針對日本職棒選手利用非法線上賭博的問題，日本職棒組織（NPB）於24日宣布，各隊將對主動舉報參與活動的歐力士投手山岡泰輔以外，7支球隊共15名球員分別處以制裁金。

NPB與12支球隊，根據球員的立場和年薪階級等商討指導方針後，由球員所屬球隊根據該選手投注的次數和金額決定適當的金額。制裁金總額為1020萬日圓。而其餘15人的姓名將不會公開。

今年2月，山岡泰輔遭到發現使用海外賭場網站，NPB開始調查全部12支球隊的球員和工作人​​員的利用狀況。同月27日，又有來自7支球隊共14名球員自願坦承並報告他們的使用經歷。此後，截至本月20日自願報告截止期間，數字又增加1例。目前尚未證實有針對棒球的運動博彩相關案例。

12支球團等將各自捐獻適當金額，包括制裁金在內的總額約3000萬日圓，將全部捐獻給致力於對抗賭博成癮的組織。



NPB事務局長中村勝彥就職業棒球選手使用非法線上賭場的問題舉行記者會＝24日、東京都港區（代表攝影）

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