日本擬將75歲以上人士的ATM交易限額為單日30萬日圓＝防範詐欺措施

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日本警察廳25日接受記者採訪時得知，為應對高齡人士遭遇專業詐騙問題日益嚴重，警察廳正考慮將75歲以上人士，在ATM機上的每日取款限額提高至30萬日圓。警察廳計劃在聽取意見後，修改《犯罪收益轉移防止法實施細則》，目前正與日本銀行協會等進行協調。

目前，各金融機構都設定了「每天50萬日圓」的ATM提款限額。但這純粹是金融機構的自願舉措，不受任何法律監管。

同時，特殊詐欺行為造成的損失也在增加，該機構表示，去年的損失高達721.5億日圓（暫時數字），是有史以來最嚴重損失。約有45%的受害者（約9415人）年齡在75歲以上。

考慮到退休金支付等因素，該機構將每日提款和轉帳的上限調整為30萬日圓。但目標受眾僅限於75歲及以上的人。這也是考慮到金融機構的負擔和使用者便利性的降低。

他們正在考慮為那些預計每天進行高價值交易的個體經營者提供例外服務。



銀行ATM（資料照片）

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