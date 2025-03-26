東京地方法院向舊統一教會發出解散令＝教團表態立即上訴

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東京地方法院（審判長鈴木謙也）於25日，對文部科學省申請解散世界和平統一家庭（舊統一教會）的裁定結果予以支持，勒令其解散。報告指出，該教團信徒的不當募款等行為「造成了史無前例的巨大損失」。這是該教團因違反法律法規而被下達解散命令的第三起案件，與過往奧姆真理教教主被追究刑事責任不同，這是該教因民事侵權而被下達解散命令，是為首起案件。

舊統一教會計劃立即向東京高等法院提出上訴。如果最高法院的判決得到維持，該命令將生效，該教團將失去宗教法人地位。教團即便能夠繼續進行宗教活動，但必須處置禮拜場所等財產，並且不再有資格享受稅收優惠。

《宗教法人法》規定，法院如果明確認定宗教法人違反法律法規，並嚴重損害公共利益，可以裁定解散。

審判長鈴木謙也援引了最高法院有關對該教團組織罰款的判決，並裁定，民法下的侵權行為構成「違法行為」，是解散該教團組織的必要條件。報告隨後指出，「教團成員索取捐款等違法行為，在全國範圍內持續約40年之久」，並認定受害者規模達1559人、總額約204億日圓。

2009年，教團曾發布《遵守宣言》，加強遵守法律法規，但此後違法活動持續不斷，並已造成不可忽視的危害。法院認為，募款等手段具有惡意，且相當一部分人受到了長期嚴重的危害，因此「清楚地認識到這些行為對公共福利具有重大危害」。

此外，由於募款等活動屬於宗教教義實踐的一部分，並且利用該團體的宗教法人地位，捐款可以享受稅收優惠，因此法院得出結論認為「保留該團體的法人地位是極不恰當的，有必要解散該團體」。

有關該教團，在2022年7月槍擊前首相安倍晉三的案件中，被告山上徹也（44歲）作證說，他的殺人動機是對教團的怨恨，他的母親是該教團成員，山上現已被指控謀殺。過往該教團大筆捐款等議題再次成為社會熱點，其與政界人士、特別是自民黨政界人士的關係也逐漸被揭露。

2023年10月，文部科學省請求下令解散該校。地方法院並舉行4次閉門聽證會，並透過詢問現任和前任成員作為證人來進行審理。



世界和平統一家庭聯合會（舊統一教會）日本總部＝2022年9月、東京都澀谷區



代表世界和平統一家庭聯合會（舊統一教會）的律師福本修也（左）前往東京地方法院接受有關該組織解散令的判決＝25日下午、東京都千代田區



代表世界和平統一家庭聯合會（舊統一教會）的律師福本修也（最左）在收到該組織解散命令的決定後離開東京地方法院＝25日下午、東京都千代田區

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