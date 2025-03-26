天皇陛下在皇居舉辦巴西總統伉儷歡迎晚宴＝稱「希望加深兩國邦誼」

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天皇和皇后兩陛下，為歡迎來日本訪問的巴西總統盧拉夫婦，於25日晚間在皇居「豐明殿」舉行國宴。天皇在致詞中提到，今年是日本與巴西建交130週年，並表示「真心希望兩國友好關係能進一步深化」。

這將是美國總統川普2019年5月首次就任總統以來，睽違6年來日本首次舉辦國宴招待國賓，也是令和時代第二度舉辦國宴。天皇和皇后的長女愛子內親王也首次出席。

天皇陛下也表示，他永遠不會忘記巴西政府和人民歡迎日本移民的熱情款待，並希望兩國繼續在環境、氣候變遷和防災等領域上合作，為世界做出貢獻。

巴西總統在回答致詞中表示，兩國關係「相互加強」，並對天皇和皇后兩陛下對日系移民社會的關懷表示敬意。

根據宮內廳介紹，在與天皇和皇后兩陛下協商後，日本和食首次被列入國宴前菜菜單，並且減少了工作人員上菜次數，以免影響談話。應巴西方面的要求，服裝規定修改為「平服」。

由於採取感染控制措施，受邀人數約110人，比上次少。受邀嘉賓包括日本首相石破茂夫婦以及足球員三浦知良。

上午，在宮殿東庭舉行了歡迎總統夫婦造訪的儀式。隨後，天皇和皇后兩陛下在皇宮的「竹之間」會見了巴西總統伉儷。



天皇和皇后兩陛下以及巴西總統盧拉（中左）出席國宴。最右邊是第一夫人＝25日下午、皇居・宮殿「豐明殿」



天皇和皇后兩陛下的長女愛子內親王首次出席國宴＝25日下午、皇居・宮殿「豐明殿」



三浦知良（前排左）出席天皇和皇后兩陛下為歡迎巴西總統盧拉夫婦而舉辦的國宴＝25日下午、皇居・宮殿「豐明殿」

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