日本、巴西領袖同意互訪＝促進投資並就脫碳來合作

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日本首相石破茂，於26日在東京元赤坂迎賓館會見來日訪問的巴西總統盧拉。兩國領袖同意進行互訪，並確認在擴大投資和脫碳方面開展合作。根據會議成果，兩國制定了未來ㄓ年的行動計畫。

在會後舉行的聯合記者會上，首相強調「我們將進一步深化兩國在外交、貿易投資、氣候變遷措施等多個領域的關係」。巴西總統對此舉表示歡迎，並稱此舉「加強了我們與日本的關係」。

兩國預定每兩年互訪一次。日本希望進一步加強與全球南方（新興和發展中國家）代表巴西的關係。雙方也同意建立「外長戰略對話」，討論安全合作等問題，並設立新的高級官員外交和國防對話。

在經濟領域，雙方確認加強日本與南方共同市場（MERCOSUL）的關係，南方共同市場是巴西等國組成的關稅同盟。兩國領袖也討論了應對全球暖化的措施，同意支持保護亞馬遜雨林，並推動生物燃料和混合動力汽車的推廣，這些領域都是兩國都具有優勢的領域。

雙方也同意開展合作，確保巴西11月擔任主席國的聯合國氣候變遷綱要公約第30次締約方會議（COP30）順利成功。兩國領袖也就包括德國和印度在內的G4國家，在聯合國安理會改革方面的合作上交換意見。



巴西總統盧拉（最左）與首相石破茂（最右）會面＝26日下午、東京・元赤坂迎賓館（代表攝影）



巴西總統盧拉（左）和首相石破茂在聯合記者會後微笑致意＝26日下午、東京・元赤坂迎賓館（代表攝影）



巴西總統盧拉（左）與首相石破茂出席合作文件發布儀式＝26日下午、東京・元赤坂迎賓館（代表攝影）

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