愛媛森林火災燒毀面積超過900公頃＝將可適用《災害救助法》

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日本愛媛縣和岡山縣發生的森林火災，到26日已進入第4天，火災因強風而持續蔓延，兩縣總延燒面積超過900公頃。同日，愛媛縣決定將《災難救助法》適用於該縣今治市和西條市。

截至26日下午2點，今治市發生的火災已蔓延至約417公頃。目前已有7棟房屋和2棟倉庫被徹底燒毀，3848戶家庭、7494人收到疏散命令。

25日，火災蔓延至該市住宅製造商「藤山住宅」，工廠等設施全部被燒毀。店長的親戚藤山大輔（47歲）回憶說：「當我們趕到時，已經太晚了」。消防員正忙著撲滅森林火災，他說：「他們可能從來沒有想到這個地方會燃燒」。

這次火災發生的笠松山，2008年也曾發生森林火災。住在附近的一位70多歲的男子說，「這次延燒面積比17年前還要大」。

岡山市發生的森林火災則持續蔓延，延燒面積擴大至約559公頃。根據消防部門介紹，目前還不清楚火勢何時能夠控制。包括鄰近的玉野市在內，已有1091戶家庭、2133人收到疏散命令。居住在火災現場附近的一名70多歲婦女表示擔憂，她稱：「第一次看到這樣的事情」。



一名男子站在被燒毀的工廠前＝26日、愛媛縣今治市



愛媛縣今治市發生火災，濃煙竄上＝26日



岡山市當地森林發生火災＝26日下午、該市南區

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