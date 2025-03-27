京都大學柏原教授榮獲阿貝爾獎＝首位日本人獲得數學版諾貝爾獎

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挪威科學與文學院於26日宣布，就傑出成就數學家的2025年阿貝爾獎，將授予京都大學數理解析研究所特任教授柏原正樹（78歲）。這是日本人首次獲此殊榮。

該獎項由挪威政府於2002年設立，以紀念數學家尼爾斯・亨利克・阿貝爾誕辰200週年，獎金為750萬挪威克朗（約1億日圓）。該獎項與菲爾茲獎並稱為「數學界的諾貝爾獎」。

該獎項希望表彰「對代數分析和表示理論的根本性貢獻，特別是對D加群理論的發展和晶體基的發現」。該學院高度評價柏原的成就，稱「他以人們從未想像過的方式，證明了驚人的定理。確實是一位真正的數學先行者」。

柏原1947年出生於茨城縣結城市。從零開始創立了代數分析的核心概念「D加群」理論，為現代數學的發展做出巨大貢獻。在1980年代，他為現代數學各領域的發展做出了重大突破，包括解決20世紀初以來，數學家一直關注的「黎曼・希爾伯特問題」。他曾獲得各種獎項，包括1988年的日本學士院獎、2018年的國際數學聯盟陳省身獎和京都獎等殊榮。



京都大學數理解析研究所特任教授柏原正樹

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