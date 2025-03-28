富士電視台日枝久辭去董事與集團代表職務＝管理團隊正式改組

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富士電視台及其母公司富士媒體控股（HD）於27日宣布，將對管理團隊進行重大改組，同時擔任兩家公司董事顧問的日枝久將正式辭職，肇因是該公司對前藝人中居正廣的女性問題的處理方式受到外界批評。該公司希望透過審查公司結構來迅速恢復信任，其中包括擔任董事超過40年，並在公司內部具有巨大影響力日枝結構。

日枝的辭職將於同天對富士公司生效，並於6月富士控股定期股東大會當天生效。據了解，日枝也對富士產經集團表達辭去代表一職意向。富士控股社長金光修在接受採訪時說明，日枝也贊成管理層改組。對於外界擔心日枝的影響力是否會持續存在，金光回應：「如果有這樣的擔憂，就不可能做出這個人事決定。管理會獨立自主地進行」。

富士控股也宣布，金光社長將退出無代表權的會長一職，該職將交給現任富士集團專務的清水賢治社長，並於6月起兼任。富士控股公司有10位董事，富士電視台有16位董事退任，共有12位新董事獲委任。富士控股將把董事人數從15人裁減至11人，富士電視將從20人裁減至10人。先前宣布辭職的富士副會長遠藤隆之介也決定退任。

在這兩家公司，未來外部董事將佔多數席次。女性比例將上升至30%以上，平均年齡將會下降。清水社長強調：「希望實現高度透明、強化治理的經營」。

女性問題發生在2023年6月，富士電視台時任社長港浩一沒有告知法令順守部門，也沒有阻止中居出演其他節目。等問題曝光後，300多家贊助商停止廣告贊助，今年1月，港浩一辭去社長職務，嘉納修治也辭去會長一職。

廣告贊助商數量在過去一個月內恢復約30家，目前合約數量回到約100間。針對中居引發的問題，富士設立的第三方委員會預計最早在本月底前整理出調查報告。



富士電視台總部＝27日下午、東京都港區



富士電視台董事顧問日枝久



富士媒體控股社長金光修（左）和富士電視台社長清水賢治在董事會會議後接受訪問＝27日下午、東京都港區

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