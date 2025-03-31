日美防長會議確認強化兩國指揮統御＝暫不要求增加防衛開支

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日本防衛相中谷元，30日在防衛省會見美國防衛部長赫格塞斯，確認將改善日本自衛隊與美軍之間指揮統御協調的計畫。對於駐日美軍司令部升級為「統合作戰司令部」一事，赫格塞斯在統合記者會上表示，「第一階段工作已經開始」。目前還沒有關於進一步增加日本防衛開支的討論。

中谷在記者會上強調，「我們堅定決心，以緊迫感推動加強同盟的威懾力和應對能力」。赫格塞斯說：「我們將把駐日美軍改組為作戰司令部，增加人員並賦予指揮官執行新任務所需的權力」。

在指揮協調方面，日方本月24日成立統合作戰司令部，統一指揮自衛隊陸、海、空三個軍種。根據日本防衛省介紹，美方已在駐日美軍總部設立專門部門負責協調此事。

駐日美軍司令部仍將駐紮在橫田空軍基地（位於東京福生等地），並在市中心的赤坂傳媒中心（位於東京港區）設立一個小型基地。日美兩國今後將繼續進行協調，以實現賦予駐日美軍作戰權的目標。

對於防衛開支問題，中谷解釋了日本到2027年度將防衛開支翻倍、達到國內生產毛額（GDP）2%的政策，赫格塞斯表示理解。有鑑於中國加強在東海和南海的海上擴張的軍事動向，兩國確認了加強軍事存在的意向，包括擴大在南西群島的聯合訓練。雙方也一致認為台海和平穩定至關重要。

雙方同意推動共同生產拜登政府時期開始推展的「愛國者」（PAC-3）地對空飛彈等飛彈，並將新考慮「SM-6」遠程防空飛彈。

30日下午，赫格塞斯還在首相公邸會見石破茂首相。首相表示，「為了實現『自由開放的印度太平洋』，加強我們同盟關係極為重要」。



日本防衛大臣中谷元（右）與美國國防部長赫格塞斯在會晤前握手＝30日上午、東京・防衛省



日本防衛大臣中谷元（右）與美國國防部長赫格塞斯舉行聯合記者會＝30日下午、東京・防衛省



日本防衛大臣中谷元（最右）和美國國防部長赫格塞斯（左二）出席會談＝30日上午、東京・防衛省



美國國防部長赫格塞斯（左）與首相石破茂握手＝30日下午、首相公邸（代表攝影）

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