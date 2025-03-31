緬甸地震：1名日本僑民無法聯繫、1700人罹難，軍政府擔憂數字上升

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【曼谷時事】根據30日消息所知，居住在發生強烈地震的緬甸第二大城市曼德勒的1名日本成年人呈現失聯狀態，日本外務省也證實該項消息。由於居民大樓多處倒塌，預計該人可能受困，日本駐緬甸大使館已請求當地政府進行搜救行動。根據緬甸軍政府稱，該國死亡人數已上升至約1700人。

28日的地震造成緬甸全國大範圍受災，包括靠近震央的中部曼德勒省和實皆省，以及首都奈比多和東北部的撣邦。由於缺乏設備且道路封閉，一些地區的救援行動十分困難。軍政府確認約有3400人受傷。緬甸國家電視台引述緬甸軍事總司令敏昂萊的話說：「傷亡人數可能還會進一步上升」。

軍政府與抵抗武裝勢力在實皆等地區戰鬥激烈，但民主派民族團結政府（NUG）29日宣布，其武裝團體將從30日起暫停軍事行動兩週，以優先進行救援行動。「我們將與聯合國和國際非政府組織在我們控制的地區合作，以確保救援行動和醫療營地的建立。在我們軍隊控制的地區，一旦安全得到保障，我們將提供緊急援助」該聲明中說。

軍政府發表罕見聲明，呼籲國際社會提供廣泛援助，但目前尚不清楚除中國和俄羅斯等友好國家之外的其他國家將批准提供多少支援。

各地救援行動仍在繼續，但有獨立媒體報導稱，由於缺乏重型機械，救援人員只能手工清除廢墟。聯合國人道事務協調辦公室29日報告稱，「通訊中斷和道路受損正在阻礙人道援助工作」。

搜救人員30日繼續在鄰國泰國首都曼谷倒塌的正建造中建築現場進行搜救。仍有70多人下落不明，救援工作正在慎重進行，以免傷害仍被困在廢墟中的人。泰國建築物倒塌共造成18人死亡。



救援人員29日在緬甸中部曼德勒搜尋被困倒塌建築物內的倖存者（AFP時事）



失蹤人員家人和朋友30日在曼谷倒塌建築現場觀看救援行動（EPA時事）

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