日中韓三國經貿部長5年半來首度會晤＝確認將推動自由貿易
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【首爾時事】日中韓三國經貿部長，於30日時隔約5年半後在首爾舉行會議。在川普政府高關稅政策導致世界經濟不確定性增加的背景下，三國發表聯合聲明表示，將支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，「促進自由、開放、可預見的貿易和投資環境」。
日本、中國和韓國三國的國內生產毛額（GDP）和貿易額佔全球總量的20%以上。日本經濟產業大臣武藤容治、中國商務部長王文濤、韓國產業通商資源部長安德根出席會議。三方確認，日中韓三國所屬的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）實施順利，三國自由貿易協定（FTA）談判正在加速推進。
武藤表示，「國際環境日益不穩定」，並指出，「透過世貿組織和經濟協定，維護和強化基於規則的國際經濟十分重要」。王文濤沒有點名批評川普政府，但表示「保護主義增加了全球經濟的不確定性，我們應該推動自由貿易和區域經濟整合」。安德根表示：「我們應該透過加強RCEP的實施和自由貿易協定的談判，為擴大三國之間的貿易合作建立框架」。
川普總統決定自4月3日起對所有進口汽車徵收25%的額外關稅，引發外界對此舉將對全球汽車製造商產生影響之擔憂。武藤在記者會上解釋稱：「美國關稅政策不在三邊會議的議程上，但在其他雙邊會議上交換了意見」。
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