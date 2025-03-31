日中韓三國經貿部長5年半來首度會晤＝確認將推動自由貿易

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【首爾時事】日中韓三國經貿部長，於30日時隔約5年半後在首爾舉行會議。在川普政府高關稅政策導致世界經濟不確定性增加的背景下，三國發表聯合聲明表示，將支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，「促進自由、開放、可預見的貿易和投資環境」。

日本、中國和韓國三國的國內生產毛額（GDP）和貿易額佔全球總量的20%以上。日本經濟產業大臣武藤容治、中國商務部長王文濤、韓國產業通商資源部長安德根出席會議。三方確認，日中韓三國所屬的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）實施順利，三國自由貿易協定（FTA）談判正在加速推進。

武藤表示，「國際環境日益不穩定」，並指出，「透過世貿組織和經濟協定，維護和強化基於規則的國際經濟十分重要」。王文濤沒有點名批評川普政府，但表示「保護主義增加了全球經濟的不確定性，我們應該推動自由貿易和區域經濟整合」。安德根表示：「我們應該透過加強RCEP的實施和自由貿易協定的談判，為擴大三國之間的貿易合作建立框架」。

川普總統決定自4月3日起對所有進口汽車徵收25%的額外關稅，引發外界對此舉將對全球汽車製造商產生影響之擔憂。武藤在記者會上解釋稱：「美國關稅政策不在三邊會議的議程上，但在其他雙邊會議上交換了意見」。



（由左至右）經濟產業大臣武藤容治、韓國產業通商資源部長官安德根和中國商務部長王文濤在中日韓經貿部長會議前握手＝30日、首爾

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