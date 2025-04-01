經濟產業省對Rapidus新追加8025億日圓費用＝幫助開發半導體

Newsfrom Japan

日本經濟產業省於31日宣布，決定在2025年度向以次世代半導體國產化為目標的Rapidus（東京）公司，追加最多8025億日圓的支持。補助金總額最高將增加至1兆7225億日圓。該公司的目標是在2027年開始量產，並計劃從今年4月開始，在北海道千歲市的工廠開始運作原型生產線。經濟產業省將專注於支援大規模生產，建立對人工智慧（AI）和自動駕駛系統至關重要的先進半導體的國內供應體制。

Rapidus是由豐田汽車公司、索尼集團等為股東共同成立，目標是量產電路線寬為2奈米（奈米是十億分之一公尺）的次世代半導體。投入量產需要巨額資金，約5兆日圓，政府自2022年度起每年都投入國家資金來支持研發。

追加支援內容如下：對生成電路板的「前段工程」將提供最多6755億日圓的支援。這將涵蓋生產相關系統的開發和導入，以及為客戶開發設計套件。同樣的1270億日圓將用於將半導體轉換為最終產品的「後工程」環節。



Rapidus公司商標

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]