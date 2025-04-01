警視廳成立全國首個打擊孤狼式犯罪的專門課＝加強情報蒐集

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日本警視廳公安部於4月1日成立「公安三課」，將專門調查不屬於任何組織、單獨實施恐怖襲擊的「孤狼式襲擊」（LO）。這是日本全國首個針對該犯行的組織，官方希望在加強資訊蒐集和孤狼式對策上的體制，以防範針對重要人物的恐怖攻擊和暴力犯罪。

警視廳總監迫田裕治出席當天在警視廳總部所舉行的成立典禮。今年日本即將舉行大阪關西世博會和參議院選舉，迫田表示：「必須對孤狼式襲擊採取徹底措施防範。希望同仁能夠堅定信念，履行所賦予的使命和責任，保護國家和社會的安全」。

與孤狼式襲擊有關的事件，包括前首相安倍晉三、岸田文雄等先後遭到自製槍支和爆炸物的襲擊，去年10月還發生汽車衝撞首相官邸門前，一系列針對重要人物和設施的事件不斷發生。另一方面，由於從策劃到執行全都由一個人負責，因此很難掌握犯人行踪，就連先前犯行的徵兆都很難判讀。

新設立的公安三課將負責所有與孤狼式相關的資訊蒐集、對策和調查。該課還透過刑事調查和巡邏，整合其他部門全力蒐集的有關可疑人員的訊息」以及購買爆炸物和危險材料原材料的訊息，力求能及早發現可能成為犯罪前兆的情報。並透過網路巡邏，警方也將加強對社群媒體上可疑貼文的警覺性。



警視廳公安三課的成立典禮上訓示的警視總監迫田裕治＝1日上午、東京都千代田區

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