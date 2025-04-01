政府庫存米7萬336噸正式宣布得標＝共有4間企業參與

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日本農林水產大臣江藤拓，4月1日在內閣會議後的記者會上表示，第二次政府庫存米招標已成交7萬3360噸，得標率為100%。加權平均得標價為每60公斤2萬7220日圓。本次競標於3月26日至28日進行，共有4間公司參與。這次競標購買的庫存米，預計將從4月中旬開始鋪貨在商店貨架上。

與最初拋售的14萬噸、得標的2萬1217日圓的價格出價相比，本次下降了約2%。江藤拓指出，這可能是受到2023年水稻收穫比例高於2024年的影響。

包括第一次投標在內，本次成交貨物總量為21萬2132噸，得標價為2萬1053日圓。全國農業合作協會聯合會（JA全農）等、兩次共有8家企業參加。

隨著預定的兩度招標結束，江藤表示：「我們可以判斷，稻米短缺問題已經得到充分解決」，並強調「希望（飆升的稻米）價格能夠穩定下來，（配送流程）不順暢的問題能夠得到解決」。對於追加稻米競標，江藤表示，「如果有必要，政府會毫不猶豫地做出第三次招標」。



農林水產大臣江藤拓在內閣會議後的記者會上公佈第二次政府庫存米招標的結果＝1日上午、東京・霞關

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