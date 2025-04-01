政府庫存米7萬336噸正式宣布得標＝共有4間企業參與
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日本農林水產大臣江藤拓，4月1日在內閣會議後的記者會上表示，第二次政府庫存米招標已成交7萬3360噸，得標率為100%。加權平均得標價為每60公斤2萬7220日圓。本次競標於3月26日至28日進行，共有4間公司參與。這次競標購買的庫存米，預計將從4月中旬開始鋪貨在商店貨架上。
與最初拋售的14萬噸、得標的2萬1217日圓的價格出價相比，本次下降了約2%。江藤拓指出，這可能是受到2023年水稻收穫比例高於2024年的影響。
包括第一次投標在內，本次成交貨物總量為21萬2132噸，得標價為2萬1053日圓。全國農業合作協會聯合會（JA全農）等、兩次共有8家企業參加。
隨著預定的兩度招標結束，江藤表示：「我們可以判斷，稻米短缺問題已經得到充分解決」，並強調「希望（飆升的稻米）價格能夠穩定下來，（配送流程）不順暢的問題能夠得到解決」。對於追加稻米競標，江藤表示，「如果有必要，政府會毫不猶豫地做出第三次招標」。
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