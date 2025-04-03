日本六大汽車商1至3月季度在美國新車銷量均呈現正成長

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【紐約時事】日本6家汽車製造商於1日宣布，2025年1至3月美國新車銷量，較上年同期均有所增長，合計增長4.5%，來到約150萬輛。從數據來看，許多消費者由於預期美國總統川普將實施高關稅政策而紛紛先搶購這些產品。

豐田汽車公司銷量成長0.9%，至57萬2690輛。至於在墨西哥生產的Tacoma卡車，根據該公司公關表示「一些客戶似乎在考慮購買時會考量到關稅」，該車銷量幾乎增長兩倍，達到5萬9825輛。該公司旗艦運動型多功能車（SUV）RAV4的銷量下降7.5%，來到11萬5402輛。

本田銷量成長5.3%至35萬1577輛。在墨西哥生產的「HR-V」SUV銷量成長7.6%，至4萬0944輛。最暢銷的SUV車型「CR-V」成長8.7%，來到10萬3325輛。日產汽車公司低價車款銷量強勁，成長5.7%至26萬7085輛。

其中，SUBARU成長9.1%，來到16萬6957輛，馬自達成長10.2%，來到11萬0316輛，三菱汽車成長11.4%，來到3萬1637輛。

排名第一的美國汽車製造商通用汽車（GM）銷量則是增加16.7%，來到69萬3363輛。



加州洛杉磯高速公路上行駛的汽車（AFP時事）（資料照）

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