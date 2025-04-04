總務省向富士電視台發出行政指導意見＝嚴厲警告其「喪失信譽」

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日本總務省於3日宣布，在確認前藝人中居正廣性暴力事件的富士電視台第三方委員會認定富士電視台缺乏人權意識後，已向富士電視台及其母公司富士媒體控股（HD）發出嚴厲行政指導警告。這份由總務大臣村上誠一郎簽署的指導文件指出，該公司「缺乏社會責任意識，損害了國民對廣播的信任」。村上強烈呼籲管理層要改變思維方式。

該文件要求該兩家公司在三個月內報告上個月底宣布的防止再次發生措施的實施情況，以尊重人權和建立公司治理模式。對於富士電視台問題，村上強調，「這破壞以廣播公司自主、自治為基礎的《放送法》框架，極為令人遺憾」。

對於這次的嚴重警告，總務省的解釋是「非常嚴重」。富士公司社長清水賢治和富士控股社長金光修被傳喚至總務省，由資訊流通行政局局長移交該文件。

兩家公司都發表聲明表示：「將認真對待這些指示並將做出相應回應。」總務省也要求日本商業廣播協會和NHK也需要尊重人權、確保治理模式。

日本官房長官林芳正3日在記者會上表示，政府仍將繼續暫停對富士電視的廣告投放。



富士電視台社長清水賢治（中）一行人訪問總務省＝3日下午、東京都千代田區

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