東名和中央高速公路ETC中斷＝7都縣收費站一度無法使用

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4月6日凌晨12點30分左右，中日本高速公路（NEXCO中日本）管轄區域的電子收費系統（ETC）發生故障。根據該公司介紹，包括東名高速公路、中央高速公路等7都縣16條線路上，多達96個收費站暫時無法使用ETC。該公司對此作出開放車道的回應，但服務暫時沒有恢復跡象。

據了解這是2005年日本道路公社民營化以來，首次出現重大ETC問題。

該公司6日晚間在名古屋總部召開記者會，負責高層表示道歉。5日，該公司正在進行系統修改，準備審核深夜折扣優惠的程序，被認為與當前的停電事故有關。

受到此影響，各地收費站前出現暫時交通擁擠現象。6日下午，該公司恢復正常並開放受影響車道，呼籲過路民眾透過網站掃描二維碼（QR Code）繳納過路費用。

發生問題的收費站已暫時關閉ETC專用車道，由工作人員在普通車道上疏導交通。一些智慧交流道等也暫時關閉。



由於系統故障，中央高速公路三鷹本線收費站無法使用ETC＝6日下午、東京都三鷹市



中央自動車道府中智慧交流道因ETC系統故障而關閉＝6日下午、東京都府中市

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