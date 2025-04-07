自衛隊「海上運輸隊」正式成立＝加強「有事」之際緊急機動部署能力

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新成立的海上運輸專門部隊「自衛隊海上運輸隊」成立儀式，6日在位於日本海上自衛隊總部所在地廣島縣吳市的吳基地舉行。該部隊是防衛大臣直屬的陸海空軍聯合部隊，但其成員大多是日本陸上自衛隊成員，發揮核心作用。考量到中國在海上擴張，日本的目標是增加向南西諸島等地區部署軍隊的能力，並加強防衛能力。

海上運輸隊於3月24日成立，約有100名隊員。預計5月投入使用的中型運輸船「陽光」（排水量3500噸）將搭載約50人，已投入使用的小型運輸船「日本晴」（排水量2400噸）將搭載約40人。迄今為止，艦船的運作一直由海上自衛隊負責，但在運輸隊中，這項任務將主要由在海上自衛隊學校等接受過培訓的陸上自衛隊人員承擔。

防衛大臣中谷元在儀式上表示：「陸上自衛隊和海上自衛隊，將聯合處理海上運輸事務。這支新部隊的成立，是具有重大歷史意義的一步，更是新時代聯合作戰的象徵」。接受授旗的司令官馬場公世一等陸佐（44歲）在採訪中表達自己的決心稱：「希望培養一支強大的部隊和人員，妥善完成所肩負的任務」。



在自衛隊海上運輸隊的成立儀式上，防衛大臣中谷元（前排左）向馬場公世一等陸佐（前排右）贈送該隊的旗幟＝6日上午、廣島縣吳市



小型運輸船「日本晴」在自衛隊海上運輸隊成立儀式上交付＝6日上午、廣島縣吳市

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