運送病患直升機在對馬島海域附近墜毀＝ 6人獲救、1人死亡

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4月6日下午2點50分左右，第七管區海上保安本部（北九州市）接獲通報，一架載有病患，正前往醫院途中的直升機在長崎縣對馬島附近失蹤。根據本部等消息人士透露，直升機在對馬島以東的海面上被發現，截至晚上7點左右，機上6名人員已全部獲救，但1名女性患者（86歲）已確認死亡，另2名患者（包括1名男性醫生）心臟驟停。這架直升機載著病人從對馬機場飛往福岡市的一家醫院。日本海上保安廳等部門認為直升機墜毀原因不詳，正在對此事進行詳細調查。

根據日本海上保安廳等人士證實，這架直升機由「SGC佐賀航空」（佐賀市）運營，於下午1點30分從對馬機場起飛。原定於凌晨2點15分抵達福岡市東區的福岡和白醫院，但此後下落不明。機上6名人員均被送往醫院，但女患者於當晚被確認死亡。一名30多歲的男醫師和陪同的60多歲的男子都心臟驟停。男機長、男機械師、女護士均意識清醒。

下午5點左右，日本海上保全廳的巡邏船發現傾覆的飛機漂浮在海面上。飛行員和另外2名緊緊抓住飛機的人員獲救，但被發現有體溫過低，並被送往醫院。隨後的搜查發現了這名醫生和另外3人。

福岡和白醫院院長富永隆治在6日晚間的記者會上表示，「這起事故極為悲慘」。



獲救的直升機機長等人＝6日下午、長崎縣對馬海域（第七管區海上保安本部提供）

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