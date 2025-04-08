天皇和皇后兩陛下訪問硫磺島＝戰後80年慰靈儀式

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天皇和皇后兩陛下，7日前往太平洋戰爭終戰的激戰地，位於東京小笠原村的硫磺島，在終戰80年之際悼念戰爭死難者。自1994年當時日本天皇和皇后首次訪問該島以來，這是31年來再有天皇和皇后訪問該島。

天皇和皇后兩陛下上午搭乘政府飛機從羽田機場出發，下午抵達日本海上自衛隊硫磺島空軍基地。在聽取有關硫磺島概況和小笠原自然環境的講解後，一行人乘車環島行駛。

首先，兩人參觀了「天山慰靈碑」（硫磺島陣亡者紀念碑），這是日本政府為紀念在戰爭中犧牲的兩萬多名日本人而建造的。兩人在紀念碑前擺放一束白花，然後用勺子向紀念碑上澆水，進行「獻水」儀式，然後深深鞠躬。

接下來，兩人參觀村莊為紀念82名被徵召為軍人的島民而開發的「硫磺島居民和平紀念墓地公園」，並在紀念台上獻花致意。隨後，一行人前往「鎮魂之丘」，悼念日美兩國戰爭死難者，並敬獻水表達哀悼。

回到基地後，兩人與戰爭死難者家屬、原島民等8個團體的8人逐一進行懇談。天皇和皇后兩陛下向戰爭死難者家屬表達了慰問，稱「很艱難吧」。晚上一行人飛返羽田，再返回皇居。

1945年2月至3月，近3萬名日本人和美國人在硫磺島戰役中喪生。天皇和皇后今年也預計將造訪廣島、長崎和沖繩，開始為期一年的「慰靈之旅」。



天皇和皇后陛下在硫磺島和平紀念公墓和公園獻花＝7日下午、東京都小笠原村（代表攝影）



在「鎮魂之丘」獻水的天皇、皇后兩陛下＝7日下午、東京都小笠原村（代表攝影）



在「天山慰靈碑」（硫磺島陣亡者紀念碑）獻花致意的天皇、皇后兩陛下＝7日下午、東京都小笠原村（代表攝影）



天皇和皇后與硫磺島協會會長寺本鐵朗（左）交談＝7日下午、東京都小笠原村（代表攝影）

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