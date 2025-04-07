眾議院議員資產平均2685萬日圓＝最高為自民黨議員麻生太郎

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日本眾議院於7日，依據《國會議員財產公開法》的規定，公開去年10月大選中當選的全部465名議員的財產。根據時事通信統計，人均支出金額為2685萬日圓，為歷史最低水準。最高金額為6億153萬日圓，為自民黨前首相麻生太郎（福岡第8區）。（四捨五入後數字）

迄今為止的平均最低資產金額為2892萬日圓，該數字是在2017年眾議院選舉後的隔年4月2日公告的。由於2021年上屆眾議院選舉，當時資產超過5億日圓的高木宏壽（自民黨）等議員落選或退休等，以及新科議員資產較低等原因。

在人均金額中，包括土地和建築物在內的不動產（固定資產稅課稅基數）為1971萬日圓，定期存款、投資信託等金融資產為平均714萬日圓。未包括在內的平均貸款金額為1285萬日圓。

以性別計算平均金額時，男性為2913萬日圓，女性為1460萬日圓。

從政黨來看，自民黨以4186萬日圓位居第一。緊隨其後的是公明黨2210萬日圓、日本維新會1985萬日圓、國民民主黨1526萬日圓、立憲民主黨1520萬日圓、日本保守黨917萬日圓、參政黨803萬日圓、共產黨691萬日圓、令和新選組487萬日圓。在眾議院擁有一名議員的社會民主黨，則是5383萬日圓。

資產超過1億日圓的議員有22人。除麻生太郎外，逢澤一郎（自民黨岡山第一區）的身價也達到了6億日圓左右。另一方面，國民民主黨黨魁玉木雄一郎等94人則報告稱自己「沒有資產」，整體比上次調查增加17人。



國會議事堂＝東京都千代田區

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