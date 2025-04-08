川普對等關稅＝石破首相力求直接談判取得突破、做好長期戰鬥準備

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日本首相石破茂，於7日與美國總統川普通電話後，計畫將儘早訪美，直接呼籲川普重新檢視關稅措施。日本政府內部也做好長期戰鬥的準備，這樣的觀點日漸高漲，由首相和全體內閣大臣所組成的綜合應對總部將於8日上午召開會議，開始全面研究國內應對措施。

首相7日在參議院預算委員會上表示「“這是可以稱為國難的事態，如有必要，我想盡快訪問美國」。他並稱「到時候，我們會向美方提出系統性的計劃，說明我們將採取哪些措施」，石破表示，打算向川普解釋對美投資提案的摘，要以及對「非關稅壁壘」的審查。

今年2月，石破首相與川普首次會晤時已經表示，將把日本對美投資擴大至1兆美元（約146兆日圓）。政府內部已提出具體合作的建議，例如在美國阿拉斯加州開發石油和天然氣等。

石破首相還告訴預算委員會，稱「錯誤應得到妥善糾正」。石破並指出，川普政府聲稱日本對稻米進口徵收700%的關稅，是對事實的誤解，並解釋說在2019年時任首相安倍晉三與川普的會晤中已經確認，美國不會對日本汽車徵收額外關稅。



石破茂首相在參議院預算委員會上舉手＝7日下午、國會内

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