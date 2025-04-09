藝人廣末涼子遭靜岡縣警方逮捕＝涉嫌毆打醫院護士

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靜岡縣警察掛川派出所，在8日以涉嫌襲擊罪名逮捕居住於東京都世田谷區的女演員廣末涼子（44歲），廣末涉嫌在靜岡縣島田市內一家醫院毆打一名護士導致其受傷。目前尚未知曉廣末是否承認這些指控。

嫌犯廣末被指控於8日凌晨12點20分左右，在島田市野田的一家醫院內，因涉嫌毆打一名女護士（37歲），多次踢她並抓她的手臂，致其受傷而遭逮捕。

根據警方透露，當天下午6點50分左右，廣末在靜岡縣掛川市的新東名高速公路上駕駛一輛自小客車，隨後追撞一輛大型拖板車。廣末受到輕傷後，被送往醫院。

有人看到廣末涼子在醫院裡徘徊，當一名護士走近他為她提供治療時，廣末卻襲擊該護士。護士看起來只受到輕傷。

根據調查人士稱，廣末當時正從奈良縣前往東京。同車的自稱是經理的男子一直開車，直到車到達濱松服務區（SA），但過了服務區後，廣末接管駕駛，導致了追撞事故。而該輛車並非廣末的私人財產。

廣末的經紀公司在其官方網站上發表了一份聲明，證實被捕的消息。聲明稱「她駕駛的汽車遭遇車禍，送往醫院時一時發生焦慮恐慌，導致醫護人員受傷」。

聲明也隨後道歉說：「對於受到影響的人和所有相關人員帶來的巨大不便和擔憂，我們表示最深切、最誠摯的歉意」，聲明並稱「藝人本人將暫時停止一切娛樂活動」。

根據網站資訊，廣末來自高知市。過去曾演出許多電視劇和電影，並以2022年上映的《愛情失格》獲得第96屆電影旬報十大賞最佳女配角獎。她計劃在5月出演朗讀劇《小王子》。



嫌犯廣末涼子



靜岡縣警本部＝靜岡市葵區

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