大阪關西博覽會開幕＝以「生命」為主題的半年嘉年華開展

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大阪關西世博會，13日於大阪市人工島夢洲開幕。本次活動將持續184天，直到10月13日，主題為「設計一個讓生活閃耀的未來社會」。活動共有158個國家和地區參展，為日本歷屆世博會中參展國家和地區最多的一次，並將推廣最新的醫療、科學等技術以及獨特的文化。在世界分裂擔憂日益加劇的背景下，政府希望利用世博會、向子孫後代傳達和平與合作的意義。

這將是自2005年愛知世博會以來日本再度舉辦大型世博會，也是自1970年時隔55年再次在大阪舉辦。

上午9點開幕前，官方在東側入口處舉行開幕式，日本世界博覽會協會會長（兼日本經濟團體聯合會會長）十倉雅和出席開幕式。儀式結束後，十倉對記者說：「這是我們戰勝新冠疫情以來，首次舉辦的國際世博會。希望這是一場各國攜手應對生命問題的世博會」。

會場四面環海，主要交通方式為大阪地鐵中央線、停車換乘（P&R）服務（可在附近的專用停車場下車後換乘接駁巴士）或從主要車站搭乘接駁公車。首日預計將有約14萬名提前在網路上預約的觀眾到場觀展。從清晨開始就有大批遊客前來參觀，大門前排起人龍，緩解人潮是今後的一大課題。

先前因施工延誤而陷入困境的海外展館，包括中國、法國等國家也陸續舉行開幕典禮。同時，印度、尼泊爾等5家博物館因未能及時完成準備工作，將暫時關閉。波蘭博物館等三家博物館也因開幕式全天關閉。

截至11日，預售票已售出約934萬張。如果算上學校旅行和其他活動的預訂，門票總數將超過1100萬張，但未達到1400萬張的目標。該協會的目標是在閉幕結束前售出2300萬張門票。



日本國際展覽協會會長十倉雅和（前排右二）、大阪府知事吉村洋文（前排左二）出席大阪關西博覽會開幕典禮＝13日上午、大阪市此花區



大阪關西世博開幕會場＝13日上午（從時事通信包機上拍攝）



日本館榮譽館長、演員藤原紀香（右）在大阪關西世博會開幕典禮上歡迎參觀者＝13日上午、大阪市此花區



大阪關西世博會開幕，但尼泊爾展館因準備不足而未能開放＝13日下午、大阪市此花區

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