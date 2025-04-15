總務省統計75歲以上高齡人士數量達2077萬人＝總人口連續14年減少

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日本總務省於14日發布，截至2024年10月1日，包括外國人在內的總人口數為1億2380萬2000人，比前一年減少55萬人（0.44%）。這是人口連續14年下降。75歲及以上人口數量增加70萬，達到2077萬多左右，人口數量正在迅速減少和高齡化。

死亡人數超過出生人數的「自然減少」已持續18年，累計減少人口89萬人。入境人數超過出境人數的「社會性增加」為34萬人，為連續3年增加。外國人數量增加34萬2000人，而日本人數量減少了2000人。

按照年齡劃分，75歲以上人口為2077萬7000人。該比例達到16.8%，創歷史新高。即使在65歲及以上的人群中，該比例也是最高，為29.3%。15至64歲勞動年齡人口比重為59.6%，較上年度提高0.1個百分點。15歲以下的最低稅率為11.2%。

從都道府縣來看，東京都和埼玉縣的增幅較大。東京上漲0.66%，埼玉上漲0.01%。在45個都道府縣中，秋田縣的下降率最高，為1.87%。與去年相比，減少率擴大的縣有34個，其中石川縣的減少率最大（0.22個百分點）。該現象被認為是2024年1月能登半島地震所致的結果。



一位高齡人士走過大田區東糀谷六丁目的都立住宅社區大廳，該區是東京23區中高齡化率最高的區＝2023年6月（EPA時事）

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