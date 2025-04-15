和歌山縣知事岸本周平公務中因病急逝＝享壽68歲

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和歌山縣知事岸本周平，於15日上午9點33分在和歌山市一家醫院因敗血性休克去世。享壽68歲。他14日被發現暈倒在和歌山市內的知事官邸，並被送往醫院接受治療。其葬禮將於下午1點舉於同市吹上2-3-36的吹上會館舉行。主祭者是他的妻子香織。稍後的日子將舉行告別儀式。

根據該縣介紹，岸本知事13日才參觀大阪關西世博會場。14日上午10點15分左右，秘書在無法聯繫到他後前往其住處，才發現岸本倒在臥室內。

岸本來自和歌山市。畢業於東京大學後，曾任財務省課長等職，2009年在眾議院選舉中首次當選議員。曾擔任經濟產業省政務官等職務。他在第五個任期中途辭去眾議院議員職務，並於2022年競選知事。2022的競選是在自民黨、立憲民主黨和國民民主黨的支持下當選過，目前正是他的第一任期。

根據《公職選舉法》，知事選舉必須在縣選舉管理委員會收到知事死亡通知後50天內舉行。知事職務將暫由副知事宮崎泉代理執行。



已故和歌山知事岸本周平

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