石破茂特使赤澤亮正訪問美國＝希望說服美方對日本排除關稅

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經濟再生擔任大臣赤澤亮正，將於16日起對美國進行為期3天的訪問。目前預計將於17日與美國財政部長貝森特及美國貿易代表格里爾會面。日方希望借此機會，讓川普政府免除對日本的汽車、鋼鐵、鋁等產品徵收的對等關稅和產業特定關稅。在目前美方暫停實施額外對等關稅的90天期限內，相關內閣部長間的談判將正式開展。

15日，赤澤在首相官邸會見石破茂首相。首相對此指示說：「希望能建立牢固的信任關係，並竭盡全力探索日美雙贏的局面」。會後，赤澤向記者團強調，「我會盡力衡量什麼是對國家最有利益、什麼是最有效的」。

日本內閣官房長官林芳正當天在記者會上表示，「政府將一同努力，爭取早日取得成果」。

川普政府對美國存在貿易順差的國家和地區實施對等關稅，並在對日本的24%關稅中，採取統一徵收10%的基本稅率。其餘附加税將暫緩徵收90天，直到7月初旬，在此期間美國將跟各國舉行談判，以改正阻礙美國產品出口的貿易壁壘問題。



經濟再生擔任大臣赤澤亮正＝3月25日、首相官邸

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