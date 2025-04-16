民調顯示76%台灣民眾表示最喜歡日本＝創歷史新高，對美國看法則下滑

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【台北時事】日台交流協會於15日公佈2024年台灣民調結果，當中將日本列為「最喜歡的國家」的人數比2021年的上次調查增加了16%，以76%的歷史最高數字繼續位居榜首。排名第二的是韓國（4%），排名第三的是美國和中國（均為3%）。

選擇日本為「台灣未來最應該建立最密切關係的國家」的台灣民眾比例最高，高達70%，較上次調查大幅增加24%。美國則是位居第二，支持率為13%，下降了11%。 2012年位居榜首的中國跌至第三位，比前一年下降了4%，來到11%。

美國仍以48%的數字，位居「影響台灣最大的國家」。不過，這比上次調查下降10個%。日本（30%）已升至第二位，超過第三位的中國（19%）。

這項調查是在去年12月底至今年1月初，也就是美國總統川普就任前，對約1500人進行的。隨著中國的威脅不斷加大，調查結果也反映出民眾對川普的警覺，特別是川普一直在向台灣施壓，要求支付國防費用，或將出現影響。



降落的日本航空班機＝3月20日、台北（AFP時事）

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