3月訪日遊客達349萬人次＝創歷史新高、最快突破千萬人次

Newsfrom Japan

日本政府觀光局於16日發布消息稱，3月份訪日外國遊客數量（預估值）為349萬7600人，比去年同期增長13.5%。這是3月份有紀錄以來的最高值，自1月以來的累計人數也已達1053萬7300人，在最短時間內突破1000萬大關。

隨著櫻花盛開，來自中國、美國等國家的訪日遊客人數大幅增加。齋戒月後的伊斯蘭節日也迎來了來自東南亞和中東的遊客數量的增加。

按照國家/地區劃分，韓國觀光客最多，成長4.3%，達69萬1700人。其次是中國大陸，增加46.2%、來到66萬1700人；台灣增加7.9%、來到52萬2900人；美國增加18.2%、來到34萬2800人。

日本觀光廳同日也公佈，1至3月訪日外國遊客消費金額，較去年同期成長28.4%，達2兆2720億日圓，人均消費金額達22萬1994日圓。物價上漲也導致住宿和餐飲成本上漲。

日本觀光廳長官秡川直也在記者會上指出，「3月份雖然活動不多，但總體進展順利，趨勢非常強勁」。對於美國關稅政策的影響，他表示「目前沒有影響」，但也補充道「我們會密切關注（相關需求的趨勢等）」。



築地場外市場擠滿了訪日的外國遊客＝3月31日、東京都中央區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]