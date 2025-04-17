日美同意盡快就關稅問題達成全面協議＝川普稱「取得重大進展」

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【華盛頓時事】日本以重新修訂與川普政府的關稅措施為目的，派遣的經濟再生擔當大臣赤澤亮正，於16日下午（日本時間17日上午）在白宮與川普總統、財政部長貝森特、美國貿易代表格里爾舉行會談。會談中，雙方確認將盡快達成全面協議。雙方也同意爭取透過領袖來宣布最後結果。本月內將安排舉行相關部長間第二輪協商。

本次會議原計劃是日美相關內閣成員的首次會晤，但16日上午，川普突然在社群媒體上發文表示自己將出席談判。會面結束後，川普又在社群媒體上發文稱，「我很榮幸能會見日本代表團，這是巨大的進展」。赤澤在會談後的記者會上透露，川普曾表示與日本的會談是他的「首要任務」。

川普政府先前已對日本徵收24%的對等關稅，並對汽車、鋼鐵等商品加徵關稅。赤澤在記者會上解釋：「我表達了日方對關稅措施的遺憾，並要求對其進行審查」。會談前，川普曾表示有意討論「軍事援助成本負擔」問題，但赤澤迴避回答安保問題是否在本次會議中有所提及。

日本預計基於這些討論，在對美國要求豁免關稅同時，並認真評估美國所提出的要求，考慮可能的應對措施。



經濟再生擔當大臣赤澤亮正回答記者提問＝16日、美國華盛頓

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