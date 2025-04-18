聯合國教科文組織將增上寺佛教聖典列入「世界記憶」

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聯合國教科文組織執行委員會，於17日將「增上寺所藏三套佛教聖典叢書」列入以保存具有全球重要性的資料的《世界記憶名錄》中。這是日本第九件世界記憶。也是自2023年以來第二度有項目獲得通過。

日本政府曾將該佛教盛典與《廣島原子彈影像資料—1945年的照片和影片》等資料，在廣島原子彈爆炸80週年之際一同推薦，但廣島的一系列照片未能登錄。

該佛教叢書包含約1萬2000部12至13世紀，在中國和朝鮮半島印刷的佛經。該藏品由江戶幕府第一代將軍德川家康開始收集，並捐贈給佛教淨土宗的總本山增上寺（東京都港區）。

該叢書除了對佛學基礎的形成做出貢獻外，還在歷史學、語言學等許多其他領域中發揮了重要作用。據瞭解，保存完好的15世紀以前的佛經，在全世界都十分罕見，淨土宗和增上寺作為法人申請登陸世界記憶名錄。

廣島原子彈爆炸影像資料，包括1532張照片和兩段影像，由攝影記者和當地居民於1945年8月6日原子彈爆炸當天至12月底在廣島市等地區拍攝。當地《中國新聞社》在呼籲其他媒體組織和廣島市響應後，一起聯合提出申請。



增上寺＝東京都港區



增上寺所藏三種佛教聖典叢書一部份（淨土宗・增上寺提供）



「廣島原子彈影像資料」中，當年松重美人所拍攝的照片，展現了原子彈爆炸當天廣島市民所遭受的破壞（版權《中國新聞社》所有，由日本照片檔案館保存）

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