皇室舉行春季遊園會＝皇族分三路線致意、共1400人參加

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天皇和皇后陛下主辦的春季遊園會，於22日下午在東京元赤坂的赤坂御苑舉行。約1400名來自各行各業的傑出貢獻者出席本次活動，今年首次由天皇陛下和皇室成員分成三路線沿途向大家致意。

天皇對漫畫家千葉徹彌說：「全世界也都在閱讀漫畫」。當皇后談及千葉從滿洲回國後，根據自己的戰爭經歷創作作品時，皇后表以同情並稱：「真是段非常艱難的經歷」。

日本女子壘球隊前主教練宇津木妙子則邀請曾打過壘球的皇后「想一起練打」，職業高爾夫球手青木功則鼓勵增「若不嫌棄有機會請讓我教您」，讓天皇和皇后都對此微笑。

致力於修復首里城的琉球大學名譽教授高良倉吉則表示，年輕一代也參與了這項工作。皇后說：「我很期待看到修復成品」。

宮內廳除了天皇和皇后陛下的路線外，還設置了以秋篠宮親王夫妻、兩陛下長女愛子內親王以及秋篠宮家的次女佳子內親王為中心的新路線。愛子內親王高興地向站在提供食物和飲料的帳篷前的人們詢問：「你們都吃了什麼？」。

這是自1963年赤坂御苑成為主會場以來，首次出現路線變更。該園遊會還恢復了酒類供應，此前由於新冠病毒疫情，一直未能提供酒類。



天皇和皇后在春季遊園會上與漫畫家千葉徹彌交談＝22日下午、東京・元赤坂赤坂御苑（代表攝影）



天皇、皇后兩陛下及其他皇室成員出席春季遊園會＝22日下午、東京・元赤坂赤坂御苑（代表攝影）



天皇和皇后的長女愛子內親王、和秋篠宮親王次女佳子內親王在春季遊園會上與賓客交談＝22日下午、東京・元赤坂赤坂御苑（代表攝影）

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