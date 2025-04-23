富士通等開發出新型量子電腦＝運算能力大幅提升四倍

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富士通與日本理化學研究所於22日宣布，開發出全球最大規模量子電腦，其運算能力是以往任何量子電腦的四倍。根據富士通介紹，該電腦配備256個「量子位元」，這是處理資訊的基本組件。預計6月將向研究機構和大企業開放使用。

一般來說量子電腦的計算能力會超過超級電腦，但要實現這樣快速的量子電腦，每台電腦都將需要數萬到百萬個量子位元，才能防止計算過程中出現錯誤。因此國內和國際目前專注在開發小型機器及檢測錯誤的方法，相關競爭日益激烈。

本次研發的量子電腦，採用將超導材料製成的積體電路，並冷卻至接近絕對零度的方法，並且機器被設計成能夠高效地散發內部熱量。他們成功地將量子位元的數量，從2023年發布的上代型號的64個大幅增加到256個。

富士通和理化學研究所的目標，是到2026年度開發出配備超過1000個量子位元的量子電腦。



富士通和理化學研究所開發的量子電腦。它的運算能力是其前代產品的四倍＝22日、埼玉縣和光市

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