前阪神虎投手小山正明去世，享壽90歲＝生涯320勝的「精密投球機器」

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曾效力阪神虎等職棒隊，生涯取得史上第三高320場勝投，並以出色控球力被譽為「精密投球機器」的小山正明，於18日上午11點20分因心臟衰竭去世，享壽90歲。阪神虎於24日宣布這項消息。葬禮已經由家庭為其執行。

小山出生於兵庫縣明石市。他從高砂高畢業後以練習生的身份加入大阪虎（現阪神）。透過一邊擔任打擊投手，一邊提高控球力，並開始展露頭角，在1953年的第一年贏得5場勝投，在1954年贏下11場勝投。

自1958年起，小山連續三年取得20場以上的勝投。1962年取得27場勝投，與村山實一起作為投手陣的雙王牌活躍於賽場，為阪神隊奪得二戰後首個聯盟冠軍做出貢獻。除了連續5場完封和單季13場完封等至今仍是中央聯盟的紀錄外，小山還創造了連續47局無失分的紀錄，並獲得澤村賞。

1963年季後，小山被交易至大每獵戶星（後來的東京，現羅德），阪神換來山內一弘。王牌投手和對方第四棒打者的交易讓其被稱為「世紀交易」。1964年，小山奪下最多勝投的30場。

1973年，小山從大洋（現為DeNA）隊退役，其職業生涯戰績為320勝232敗，防禦率為2.45。當中中央聯盟180勝，太平洋聯盟140勝。在這兩個聯盟中，還沒有其他投手取得兩聯盟破100場以上勝利。小山退休後曾擔任阪神、西武等球隊的教練。2001年入選棒球名人堂。



小山正明



前阪神隊球員小山正明（右）和前東映飛人隊球員張本勳出席開球儀式＝2017年7月、東京巨蛋

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