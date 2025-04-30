迪士尼樂園集團預估2035年度業績將突破1兆日圓＝包括第二艘郵輪

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經營東京迪士尼樂園（TDL，千葉縣浦安市）等遊樂設施的東方樂園（The Oriental Land Company）於28日發表經營戰略，目標是在2035年度實現銷售額超過1兆日圓業績。預定2028年度在日本啟航的「迪士尼郵輪」，也考慮未來推出第二艘郵輪。

社長高橋涉在網路記者會上表示，「我們預計郵輪業務，將從2029年度起全年運營並實現盈利，並力爭在運營幾年後超越主題公園業務的盈利水準」。

在其主力業務的主題樂園中，除了追加投資在TDL開放的「太空山」等景點外，該公司還宣布改建該地區的計畫，但具體計劃仍尚未確定。而對於採用浮動定價制度的車票，該公司計劃考慮根據價格區間、和擁擠程度來改變構成比例。

在飯店業務方面，除了目前運營的六家迪士尼飯店外，該公司正在考慮建造新的飯店。

同日發布的2025年3月合併財務業績顯示，銷售額較上年增長9.8%，來到6793億日圓，淨利潤增長3.3%，來到1241億日圓，均創下歷史新高。原因是由於去年6月開放的東京迪士尼海洋新「夢幻泉鄉」區域所帶來的效應。儘管該公司預計截至2026年3月的年度收入將會增加，但由於成本高昂，預計營業利潤和淨利都將會下降。



東方樂園公司最新公佈的主題樂園區域改造方案（該公司提供）



東方樂園公司最新公佈的主題樂園區域改造方案（該公司提供）

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