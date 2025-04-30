日菲峰會未來將盡快達成資訊安全協議＝石破首相稱「妥善解決美國關稅問題」

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【馬尼拉時事】日本首相石破茂，於29日（日本時間）在馬尼拉馬拉卡南宮與菲律賓總統小馬可仕舉行約一個半小時​​的會談。兩國領袖確認將儘早締結資訊安全協定，並同意展開討論。雙方同意進行談判以達成收購和交叉服務協議（ACSA）。對於川普政府實施的關稅措施，首相表示，「我們也願意聽取菲律賓的意見，共同努力尋求更好的解決方案。」

石破首相在會談後的聯合記者會上指出，「日本和菲律賓已經成為接近同盟的夥伴」。小馬可仕總統強調，這是兩國關係的「黃金時代」。

近年來，日本將與菲律賓的關係定位為「準同盟」，並不斷加速推進國防合作。兩位領袖同意開始討論的協議涉及共享機密資訊的《軍事情報安全協定》（GSOMIA）。日本政府內部也有聲音希望，簽署GSOMIA將能夠實現中國船舶和其他船隻航行資訊的共享。

兩國領袖也強調了包括美國在內的三方合作的重要性。有鑑於中國不斷強化霸權主義行徑，與會領袖確認反對任何試圖以力量單方面改變東海和南海現狀的行為，並同意密切合作，實現「自由開放的印度太平洋」。



首相石破茂（左）與菲律賓總統小馬可仕在峰會前握手＝29日、馬尼拉（EPA時事）



首相石破茂（中左）抵達菲律賓時受到儀仗隊的迎接＝29日、馬尼拉尼諾伊·艾奎諾國際機場（AFP時事）

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