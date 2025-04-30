森山裕會見中共趙樂際＝日方要求解除進口限制、中國拒絕讓步

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【北京時事】由跨黨派的日中友好議員聯盟所組成的森山裕會長（自民黨幹事長）等人，29日在北京人民大會堂與中國全國人大常委會委員長（相當於國會議長）、中共第三號人物趙樂際舉行約50分鐘的會談。森山呼籲儘早取消對日本海鮮進口的限制。有關東京電力公司福島第一核電廠處理水問題，趙樂際則表示，有必要對中國參與的國際監測結果進行評估。

森山強調，「強烈希望在恢復日本水產品、牛肉、米的進口一事能盡快看到成果」。森山表示，「為了獲得國民的理解和支持，減少哪怕一個懸而未決的問題並展現出進展非常重要」，並呼籲中國就日中兩國之間的懸而未決的問題做出回應，包括中國不斷扣押日本僑民、中國向東海推進以及稀土出口管制等。

針對海鮮、牛肉、稻米等進口問題，趙樂際則回應稱：「我們注意到日方對此高度關注，相關部門之間正在進行積極的溝通」。同時，他也同時表示，「中國對水產品問題的立場沒有改變，繼續保持監測很重要」。

趙樂際沒有就釋放日本僑民一事做出具體回答，只是表示將「保障所有外國人的安全」。

雙方也就川普政府的高關稅政策交換意見。趙樂際指出，「當前國際社會情勢深刻變化，充滿不確定性」。趙樂際並稱：「中日關係改善將有助於地區和世界的穩定。」似乎希望藉此吸引日本。

森山則表示支持「自由開放的基於規則的多邊貿易體系」，並敦促中國履行「與經濟超級大國相符的責任」，稱為了避免美國和中國之間的衝突升級，都應當保持克制。



日中議員友好聯盟會長、自民黨幹事長森山裕與全國人大常委會委員長、中共第三大黨員趙樂際（右）握手＝29日、北京市



日中友好議員聯盟會長森山裕司回答記者提問＝29日、北京市

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