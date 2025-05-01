日職機構涉嫌違反反壟斷法＝富士電視台「日本一系列賽」採訪證遭沒收風波

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根據30日從日本公平交易委員會的採訪消息獲悉，日本職棒協會（NPB）因涉嫌違反反壟斷法（不正當交易行為），起因在於該機構之前決定沒收富士電視台「日本一」職棒大賽記者證，委員會目前正對此進行調查。根據了解，公平貿易委員會已經與NPB相關人員進行交談。

根據了解，去年的「日本一」大賽於10月26日至11月3日舉行，富士電視台在轉播日本一大賽期間，播出了美國職棒世界大賽的精華節目，當中有洛杉磯道奇隊球員大谷翔平等球員的出現。因此，日職官方沒收了該台參加日本一系列賽的記者證，並稱「信賴關係出現嚴重受損」。

日本野球機構也沒有發放11月9日和10日舉行的日本國家隊「日本武士」強化訓練賽的記者證給該台。

日本公平交易委員會擔心，日本野球機構的行為不僅損害了富士電視台的報導機會，也可能限制該電視台的節目製作。目前調查仍在進行中，外界認為這些指控可能構成「妨害交易」，而這在《反壟斷法》中是屬於禁止行為，因為日本野球機構可能擾亂到美國職棒大聯盟（MLB）和富士電視台之間的交易。

NPB公關部對此表示，「我們目前不予置評」。



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