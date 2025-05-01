日美關稅談判：自民黨高層前往華盛頓擔任石破茂特使談判的後盾

Newsfrom Japan

【華盛頓時事】4月30日，正在美國訪問的自民黨政務調查會長小野寺五典，與抵達華盛頓參加日美關稅談判的經濟再生擔當大臣赤澤亮正，就川普政府的關稅措施進行討論。小野寺在隨後的採訪中強調，基於自己與美國參議員和眾議員的意見交流，「我向赤澤提供了我在訪美期間獲得的資訊，我們想好好幫助（關稅談判）」。

小野寺與選對委員長小泉進次郎，曾兩度前往赤澤所住的飯店。這次意見交流共約90分鐘。

赤澤於30日上午抵達華盛頓附近的杜勒斯國際機場。他在隨後接受採訪時對記者表示，「這一系列關稅措施，對我們的經濟造成嚴重傷害」，並重申希望透過談判來尋求審查的立場。赤澤隨後表示，「希望盡可能地推動實現（日美）雙贏關係的協議」。

赤澤也宣布將在美國停留時間延長一天。美國財政部長貝森特等相關內閣成員的第二輪會談、則是預計於5月1日下午舉行。原定的回國日期是2日日本時間，但已經延期至3日。



經濟再生擔當大臣赤澤亮正抵達華盛頓參加日美關稅談判＝4月30日

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]