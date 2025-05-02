大阪7名小學生遭汽車撞傷＝駕駛被捕稱「對一切感到厭煩」

Newsfrom Japan

5月1日下午1點35分左右，在大阪市西成區千本中，有7名小學生遭汽車撞擊受傷。根據消息指出，7人均有意識，其中一名女童下顎骨折、傷勢嚴重，另有6人則為瘀傷等輕傷。

大阪府警捜查一課當天以殺人未遂嫌疑逮捕了駕駛該車的28歲無業男子矢澤勇希（住在東京都東村山市）。

根據了解，嫌犯供稱：「因為對一切都感到厭煩，想殺人，所以開著車衝撞，打算撞死小學生。」

警方對此指出，逮捕嫌疑為該男懷有殺意，駕駛車輛衝撞7名放學回家的小學生，使其受傷，傷勢尚不明確。

根據市教育委員會表示，7名受傷孩童皆為市立千本小學學生，其中5人為二年級、2人為三年級生。

根據大阪府警捜查一課說法，事故發生地點是該校正門前的單行道，7名學生是在走出正門後遭撞。當時現場一名70多歲的退休警察擔任學校支援員、當場目擊事件，並將嫌犯從車中拉出後制伏。

事故地點為大阪市住宅區，位於大阪地鐵四橋線岸里站西南約500公尺處。



大阪府警察正在調查疑似撞到孩子的汽車＝1日下午、大阪市西成區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]