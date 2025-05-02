三井住友信託銀行前部長內線交易案：集團對大山社長等8人減薪處分

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針對三井住友信託銀行前部長涉入內線交易一案，其母公司三井住友信託集團（TG）於5月1日宣布，將對社長大山一也的月薪減額30%，為期3個月，包括其他共7名董事都進行處分。此外，三井住友TG社長高倉透，也將被減薪20%為期2個月。

大山社長在記者會上表示：「對於造成極大困擾與擔憂，深表歉意」。大山並強調：「將率先站在前線，全力致力於重建信任。」

由榊原一夫擔任委員長的調查委員會在報告中指出，未發現該銀行有組織性涉案行為，也未認定除前部長外有其他人進行內線交易。不過報告也指出：「本案最主要的原因，在於前員工的倫理意識與規範意識薄弱」，並進一步指出：「任用缺乏規範意識的幹部人員，將對整體組織文化造成負面影響」。

為了防止再發生，該銀行也制定了定期檢查高階主管、與員工股票交易狀況等再發防止措施。

據了解，這名前部長曾任證券代理營業第二部的副部長與部長，在2022年12月至2024年8月間，利用工作中取得的3家企業的公開收購（TOB）資訊，進行非法股票交易，於今年3月遭東京地檢特搜部依違反金融商品交易法起訴。



大山一也社長與其他高層於記者會上為此次內線交易事件鞠躬道歉＝1日下午、東京都千代田區



調查委員會委員長榊原一夫說明相關調查結果＝1日下午、東京都千代田區

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