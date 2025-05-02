美蓓亞三美提高對芝浦電子的收購報價＝超越台灣企業國巨

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軸承大廠美蓓亞三美於5月1日宣布，針對感測器大廠芝浦電子的公開收購（TOB，股票公開買付）中，將收購價格從每股4500日圓上調至5500日圓。這一價格超越先前台灣電子零件製造商國巨（Yageo）所提出的每股5400日圓，雙方的爭奪戰日趨激烈。

此次收購預計於5月2日至6月2日之間進行。因收購價格上調，總收購金額預估將從原先的最多約676億日圓增加至約826億日圓。美蓓亞三美的董事長暨CEO貝沼由久在東京都召開的記者會上表示：「我們並不打算無止境地進行價格競爭」。

芝浦電子同日也宣布支持美蓓亞三美的TOB計畫，並建議股東一同響應。芝浦電子社長葛西晃也在記者會上表示：「與國巨之間在企業文化與風土上有很大的差異。」

國巨於2月在未獲芝浦電子同意的情況下宣布以每股4300日圓發動惡意收購。美蓓亞三美作為友好投資者（即所謂的「白馬騎士」）隨後宣布以4500日圓進行TOB。對此，國巨也將其出價提升至5400日圓。

在美蓓亞三美提高出價後，國巨於5月1日宣布，將原定於5月7日啟動的TOB延期，並表示目標是在本月中旬開始，並正在考慮調整收購條件。



美蓓亞三美董事長兼執行長貝沼由久（中）等在記者會後合影＝1日下午、東京都千代田區

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